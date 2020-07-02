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02.07.2020 - 21:54 | | DHA

Bakan Koca'dan Dilek Hemşire paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corono virüs'ten hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.

Sulama suyunun altında eğlendilerHatay Reyhanlı'da havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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Bakan Koca'dan Dilek Hemşire paylaşımı

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