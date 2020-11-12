12.11.2020 - 21:32 | | AA
Bakan Koca'dan Dünya Zatürre Günü mesajı: Sağlıklı yaşamın değerini bilin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıya bir mesaj yayımladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolmasıdır. Koronavirüs dahil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin."
ZATÜRRE akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolmasıdır. Koronavirüs dâhil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin. pic.twitter.com/EjnQE2iYUa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020