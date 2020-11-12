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12.11.2020 - 21:32 | | AA

Bakan Koca'dan Dünya Zatürre Günü mesajı: Sağlıklı yaşamın değerini bilin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıya bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca'dan Dünya Zatürre Günü mesajı: Sağlıklı yaşamın değerini bilin

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolmasıdır. Koronavirüs dahil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin."

Rusya'da AVM'de yangınRusya'da bir AVMde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.
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