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14.11.2020 - 12:40 | | AA

Bakan Koca'dan flaş maske açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." şeklinde uyardı.

Bakan Koca'dan flaş maske açıklaması!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

MSB'den Azerbaycan ordusu için özel videoMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan ordusunun askerlerine ithafen özel bir video hazırladı.
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