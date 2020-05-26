26.05.2020 - 21:32 |
Bakan Koca'dan hayatını kaybeden Doktor Sinan Kakı için paylaşım: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Doktor Sinan Kakı için paylaşımda bulundu.
Fahrettin Koca, twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi’nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız"