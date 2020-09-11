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11.09.2020 - 21:14 | | AA

Bakan Koca'dan İstanbul'daki corona virüs salgınıyla ilgili toplantı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca'dan İstanbul'daki corona virüs salgınıyla ilgili toplantı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan İstanbuldaki corona virüs salgınıyla ilgili toplantı

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