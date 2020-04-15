Bakan Koca’dan iyi haber: Yayılma hızı kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye’ye müjdeli haberi verdi. Koca, “4. haftada Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız” dedi. Vatandaşa ikinci dalga uyarısında bulunan Koca, “Artık burada bir duraklama dönemine, piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Bu dönemde temas, izolosyon noktasında hassasiyet gösterelim” diye konuştu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Koca, özetle şunları söyledi:

VAKA ARTIŞ HIZI DÜŞÜŞTE: Hastalık Amerika’da 11. haftada, İspanya’da 9. haftada, İtalya’da 8. haftada, Almanya ve Fransa’da 10. haftada, Çin’de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaştı. Türkiye’de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız.

FİLYASYON: Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz hiç olmadı. Filyasyon sürecinde bu kişilere ulaşılıyor, izlem altına alınıyorlar tanı konanlar izole ediliyor, tedavilerine başlanıyor. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir.

4 BİN 600 FİLYASYON EKİBİ: Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Filyasyon 81 ilimizde yapılmaktadır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul’da şu an bin 200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde ekip sayısı 4 bin 600’dür. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Koronavirüsle mücadelemiz, mahalle bazına kadar inmiş bir mücadeledir. Sokağa, apartmana, eve uzanmıştır. Bugüne kadar tanı konan hastaların temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yüzde 95.8’ine ulaştık. Takiplerini yaptık, filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28’dir. Her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZİ OLMASINI İSTEMİYORUZ: Aşıyla ilgili Türkiye’nin klinik araştırmalar merkezi olması yurt dışı için istemiyoruz. Bu anlamda yaklaşımlar oldu. Biz bu anlamdaki yaklaşımımızı çok net ifade etmiş olduk. Biz kendi aşı çalışmamızı klinik araştırma öncesi birçok ülke ile gerektiğinde yapabiliriz. Buna açık olduğumuzu ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızın daha önemli olduğunu ifade ettik.

CUMA GÜNÜ ETKİSİ: (Sokağa çıkma yasağı öncesi market önlerindeki kalabalıkla ilgili) Hareketliliği, teması azaltan, izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu’nun talep ettiği bir durum. Amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Önümüzdeki dönemde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız.

39 MİLYON KİŞİYE MASKE: Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşlarımıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar. 39 milyon kişinin mesajı perşembe günü tamamlanmış olacak.

SALGINLA MÜCADELEYE ODAKLANDIK: Cuma günü yaşanalarla ilgili benim farklı birşey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem koronavirüs mücadelesinde bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben perşembe günü de cuma günü de cumartesi pazar, pazartesi bakanlar kurulunda da görüştüm. O günle ilgili de Sayın Süleyman Bey, zaten gerekli açıklamları yaptı. Benim buna ilave edecek sözümün olmadığını söylemek istiyorum. (İçişleri Bakanı ile tartıştığı iddialarıyla ilgili) Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Vatadaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü ve dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Dolayısıyla biz şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere Cumhubaşkanımızın liderliğinde bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olamayacağını söylemek istiyorum.

107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ:

Bugünkü test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sonucu pozitif olan 4 bin 62 vakamız olmuştur. Toplamda vaka sayımız 65 bin 111’e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403’ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu.

‘Pik yapmaya doğru gidiyor’

PANDEMİ ZİRVE YAPTI MI?: Amerika’nın 11. haftada ulaştığı düzeyi biz 4. haftada yakalamış olduk. Burada Türkiye’nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında, hastaneye yatış, yoğun bakım, cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil. Türkiye’de artık bir duraklama dönemine, piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki 1-2 haftanın önemli olduğunu, yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bu dönemde temas izolosyon noktasında hassasiyet gösterelim.