Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! 15 yaş detayı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulunun sekizinci toplantısını yaptıklarını, süreci ve alınan tedbirlerle ilgili gelişmeleri her gün kamuoyu ile paylaştıklarını aktaran Koca, bu şeffaf bilgilendirme sürecini devam ettirmek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Koca, vatandaşları tedirgin etmeye yönelik yaklaşımlara, söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu süreçte Türkiye'de halen herhangi bir yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Yani koronavirüs hastasına rastlanılmamıştır." bilgisini paylaştı.

Virüsün yüzde 99'dan fazla Çin'in Vuhan bölgesi, yüzde 1'e yakınının da Çin kaynaklı temas ve orijinli olduğunun bilindiğini aktaran Koca, virüsün Türkiye'ye girişini önleme noktasında Bilim Kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle uyguladıklarını dile getirdi.

"AMACIMIZ RİSKİ SIFIRA İNDİREREK VATANDAŞLARIMIZI YENİ TİP KORONAVİRÜSE KARŞI KORUMAK"

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre Ofisinde ekipler görevlendirdiklerini, birtakım bilgileri anlık aldıklarını ve bu bilgileri vakit kaybetmeden değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bugün itibarıyla Çin dışında 27 ülkede koronavirüse rastlanıldığını, yüzde 80'in üzerindeki oranda 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, "15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

Dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildiğini anımsatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla her geçen gün kişi sayısı ve ülke sayılarının giderek artmış olması ve şu an 24 bin 604 vakanın ve 494 kişinin kaybedildiği, ülke sayısının da Çin dışında Belçika ile birlikte 27 ülkede görüldüğünü biliyoruz. Şu an ağır vaka sayısı da an itibarıyla 3 bin 219. Bu nedenle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak. Ayrıca uluslararası yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığını ve gerekli bilgilendirmenin sağlandığını söylemek istiyorum."



"PİYASADA MASKE FİYATLARININ GİDEREK ARTTIĞINI GÖZLEMLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, son yıllarda dünyada salgına neden olan SARS, MERS gibi yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun da zoonotik bir hastalık olduğunu anlatarak, bu tür enfeksiyonların hayvanlardan insanlara bulaştığını dile getirdi.

Bu anlamda son 30 yılda 30'dan fazla yeni enfeksiyon tanımladığını, bunların yüzde 75'inin zoonotik enfeksiyon olduğunu aktaran Koca, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, birçok kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Eylül 2018'de Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin kurulduğunu hatırlattı.

2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı'nın hazırlandığına değinen Koca, komitenin bugün olağan toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Koca, komitenin insan, hayvan ve çevre sağlığının korunmasında aktif rol alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun dışında özellikle solunum sistemi enfeksiyonuna neden olan birçok virüsün olduğunu, genellikle öksürükle, hapşırıkla saçılan damlacıklarla ve kişilerin sekresyonlarıyla bulaştığını biliyoruz. Korunma için el yıkama, kişisel hijyenin son derece önemli olduğunu, öksürürken, hapşırırken mendille ve dirsek içiyle ağzı kapatmanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kişilerin hasta ise kalabalık ortamlara girerken maske takması önerilmektedir. Bunun dışında ayrıca maske kullanılmasının gerekli olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.

Burada özellikle özel birtakım solunum maskelerini kullanmaya gerek yoktur. Ayrıca son dönemde maske gibi koruyucu ürünlere talebin çok arttığını biliyoruz. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konuda özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Bakanlığımıza yoğun şikayetlerin yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızla da iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığıyla birlikte bu konunun yakın takipçisiyiz."

"ORTAMLARIN NORMAL DETERJAN İLE TEMİZLİĞİ YETERLİ"

Maske sıkıntısının yaşandığına dair haberlerin yapıldığını ama böyle bir sıkıntınının bulunmadığını, üretim için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söyleyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Ortamların, okulların dezenfeksiyonuyla ilgili de yanlış birtakım bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle 'dezenfektanlarla dezenfeksiyonun 3-6 ay korunabileceği' gibi birtakım yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Ortamların normal deterjan ile temizliğinin yeterli olduğunun altını çiziyoruz. Ayrıca el yıkamada da sadece normal sabun yeterli özellikle ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın korunmada gerekli olmayan, farklı olduğu söylenen ürünlere fazladan harcama yapmaması gerektiğini söylemek istiyoruz."

ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİ'NDE MİSAFİR EDİLEN 61 KİŞİNİN DURUMU

"Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde misafir edilen 61 vatandaşımızın bugün 4'üncü günleri. Dün itibarıyla örnek numuneleri alındı, bugün, en geç yarın sonuçları çıkmış olur. Onu da çıktığında kamuoyuyla paylaşacağız." diyen Koca, ayrı odalarda kalan bu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir hastalık belirtisinin bulunmadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle belki Bilim Kurulu, pazartesinden sonra, 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir. O durumda da zaten kamuoyuna açıklamış oluruz." şeklinde konuştu.