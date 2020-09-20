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20.09.2020 - 02:39 |

Bakan Koca’dan Mansur Yavaş’a cevap: Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Kovid-19 ihlallerine ilişkin tweet'ine cevap olarak "Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli" dedi.

Bakan Koca’dan Mansur Yavaş’a cevap: Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a yanıt olarak "Sn. Yavaş, Teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır, bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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