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10.08.2020 - 22:08 | | İHA

Bakan Koca'dan maske mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine vurgu yaparak, “Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır” dedi.

Bakan Koca'dan maske mesajı

Bakan Koca sosyal medya hesabından maske fotoğrafını paylaşarak, “Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da silahlı değnekçi kavgasıİstanbul Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran kişi diğerini vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan taksiye binerek kaçtı.
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