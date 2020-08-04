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04.08.2020 - 22:17 | | AA

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: Kolaya kaçarsak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı: Kolaya kaçarsak...

Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.

Pütürge'de 4,8 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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