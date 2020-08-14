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14.08.2020 - 22:04 | | İHA

Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum'da meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden hemşire için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, 4'ü çocuk, 5 kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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