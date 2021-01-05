MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti
ABONE OL
05.01.2021 - 20:15 | | DHA

Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret ederek, 'Sıfır Atık' projesi ve çevre çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Kurum, 'Sıfır Atık' projesi ile ilgili Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın tüm çevre projelerine her zaman destek olan, Sıfır Atık'ı himayelerine alarak projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek Sıfır Atık ve çevre çalışmalarımızla ilgili kendilerini bilgilendirdik" dedi.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 5 Ocak 20201 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

    Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 5 Ocak açıklandı! Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu

    Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 5 Ocak açıklandı! Vaka sayısı ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, günlük korona tablosu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet