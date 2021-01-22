MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk '15 Şubat'tan sonra' diyerek duyurdu: Hazırlanıyoruz
ABONE OL
22.01.2021 - 23:15 | | AA

Bakan Selçuk '15 Şubat'tan sonra' diyerek duyurdu: Hazırlanıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk '15 Şubat'tan sonra' diyerek duyurdu: Hazırlanıyoruz

Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
MEB'den flaş açıklama! Öğrenci nakilleri açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Okul nakil işlemleri açıldı 2021! MEB nakil ve geçiş işlemleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 5 yaralı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet