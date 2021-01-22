22.01.2021 - 23:15 | | AA
Bakan Selçuk '15 Şubat'tan sonra' diyerek duyurdu: Hazırlanıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.
Yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.