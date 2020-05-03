Bakan Selçuk çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Evde kal' çağrısı yaptı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla evde kal çağrısı yaptı. Siirt’te 1988 yılında çekildiğini belirttiği fotoğraf karesinde ailesiyle birlikte poz veren Selçuk, fotoğrafına ‘Her eve, maske takılmayan kulakları çekecek böyle can bir kardeş lazım’ notunu düştü.









Selçuk'un Evdekal etiketiyle paylaştığı fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.