MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Selçuk duyurdu! 17 Nisan'da yayınlanacak
ABONE OL
13.04.2020 - 13:13 | | AA

Bakan Selçuk duyurdu! 17 Nisan'da yayınlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! 17 Nisan'da yayınlanacak

Normal öğretim programı takip eden kaynaştırma yoluyla öğrenimlerine  devam eden  ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, "www.eba.gov.tr" ve TRT EBA  TV'de oluşturulan içeriklerden faydalanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kaynaştırma  öğrencilerine yönelik kavram öğretimi, günlük yaşam becerileri ve akademik  gelişim alanına ait 19 uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile Genel Müdürlüğün  "orgm.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Bakanlık tarafından, "444 0 632" telefon hattı üzerinden evlerinde  özel eğitim ihtiyacı olan çocukları olan velilere, eğitim ve öğretim yöntem ve  metodlarıyla alakalı müşavirlik hizmeti de sunuluyor.

"TÜM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN İÇERİKLER HAZIRLADIK"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan  eğitim sürecinde de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden  en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini  belirtti.

Özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini  artırmayı sürdürdüklerine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Tüm özel eğitim öğrencilerimiz için içerikler hazırladık. Aile eğitim  uygulama videoları, ders anlatım el becerileri, günlük yaşam beceri videoları  olmak üzere 300-400 video hazırladık. 40'a yakın uygulama geliştirildik. Bu  çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki  kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine  ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT  EBA  TV'de yayınlanacak."

"ETKİNLİK SAYFALARI DA AÇILACAK"

Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen  bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacağını  bildiren Selçuk, bu kapsamda, matematik dersi için 800 etkinlik yazıldığını, her  ders için tamamlanan ünitelerin EBA'ya yükleneceğini ve Genel Müdürlüğün internet  sayfasında yayımlanacağını kaydetti.

Selçuk, "Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik  Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere  hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak. Velilere yönelik özel eğitim aile bilgilendirme videoları EBA, 'orgm.meb.gov.tr' ve sosyal paylaşım sitelerinden  paylaşılmaya devam edilecek." bilgisini paylaştı.

 

 

Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! 17 Nisan'da yayınlanacak

Bakan Selçuk duyurdu! 17 Nisan'da yayınlanacak

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

Son dakika... Bakan açıkladı! Yüzde 95 azaldı

Son dakika... Bakan açıkladı! Yüzde 95 azaldı

Sıradaki Haber