Bakan Selçuk'tan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt! Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi sınıflar için başlıyor?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimin ardından 21 Eylül'de anaokulu ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. 5 Ekim itibariyle de bazı liselerde yüz yüze eğitime modeline geçildi. Kabine Toplantısında okulların açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan o sınıflar için müjdeyi verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI;

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

Aşamalı geçiş planlamamız sorunsuz olarak ilerliyor.

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar.

Sınıf mevcudu azaltılacak ve ders süreleri kısaltılacak.

Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 EBA destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan EBA'ya bağlanabilecekler.

İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak.

Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.

Okula devam etmeyenler EBA içeriğinden sorumlu olacak

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.