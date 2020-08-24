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24.08.2020 - 11:18 | | DHA

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi bütün kaynaklarımız bu doğrultuda harekete geçirmek istiyoruz. Bir mikrosite açtık her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin bir fikri varsa değerlendirmek istiyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitime ilişkin flaş açıklama!

Bakan Selçuk, ‘2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı’ kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslendi.

Selçuk,“Eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi bütün kaynaklarımız bu doğrultuda harekete geçirmek istiyoruz. Bir mikrosite açtık her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin bir fikri varsa değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

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