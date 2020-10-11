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11.10.2020 - 01:21 | | İHA

Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.

Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı
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