Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.

Akıllanmayacak mısınız...



Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan!



Bizim aslanlar yine yakaladı,

Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını... pic.twitter.com/fAdF29GZ7w — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 10, 2020