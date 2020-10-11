11.10.2020 - 01:21 | | İHA
Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.
Akıllanmayacak mısınız...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 10, 2020
Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan!
Bizim aslanlar yine yakaladı,
Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını... pic.twitter.com/fAdF29GZ7w
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı