Son dakika haberleri | Bakan Soylu duyurdu! Jandarma ücretsiz yapacak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinden satır başları:

Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi."

Burada 82 milyon lira nakit yardım dağıtıldı. 1500 aileyi sosyal tesislerde ağırlıyoruz.

Jandarma nakliye işleri olan vatandaşların evlerini ücretsiz taşıyacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Sokak sokak, çadır çadır gezip, yapılması gereken işleri görüp kararlar aldık. Elazığ'da lazer tespit denetimleri sona ermiş durumda. 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık.

Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Şu anda Elazığ'da 17 bin 400 konut projelendirmesi başladı.

201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı.

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Depremi anında hepimiz yüreğimizde hissettik. Bakanlarımız 3 saat içinde hemen buraya geldi. İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Büyük bir özveriyle çalıştılar.

Esnaflarımız talep ederse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. İnşallah bugünleri dayanışma içinde tamamlayacağız.