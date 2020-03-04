04.03.2020 - 10:35 |
Bakan Soylu son rakamı açıkladı! İşte Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" dedi.
Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.