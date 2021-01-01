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01.01.2021 - 11:31 | | DHA

Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı bölgesinde incelemelerde bulunarak askerlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde

Dün akşam saatlerinde Van’a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile yaklaşık Çatak ilçesindeki Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geçerek, buradaki kahraman askerlerle yeni yıla girmişti. Bakan Soylu, sabah saatlerinde de helikopterle Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığının 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçerek havadan incelemelerde bulundu.

Burada görev yapan jandarma personeli tarafından karşılanan Bakan Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi'nde Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, üs bölgesindeki barınma alanlarını da inceleyerek askerlerle çay içerek sohbet etti.

Bakan Soylu'nun Van kent merkezinde bulunacağı bazı ziyaretlerin ardından kentten ayrılması bekleniliyor.

Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde

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