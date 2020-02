Bakan Ziya Selçuk, ‘Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) Milliyet’e anlattı: Eğitim sınıf dışına çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), sosyal medya platformlarına benzer bir ara yüzle yeniden düzenlenerek; okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen ve velilerin hizmetine girdi. Her öğrencinin “duvarının” bulunduğu EBA, öğretmenlerin öğrencilerine mesaj göndererek ödev verebildiği dijital bir sistem. “Şırnak’ın köyündeki çocukla, İzmir’deki çocuğun; Urfa’nın küçük bir ilçesindeki gençle İstanbul’daki gencin aynı eğitim imkânlarına sahip olabildiği; sosyo-ekonomik nedenlere takılmadan eğitim alabildiği bir imkân bu” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’ya ilişkin Milliyet’e özetle şunları anlattı:

ÜCRETSİZ: Alanlarında başarılı öğretmenlerimizin ders anlatımlarıyla çok kapsamlı bir video kütüphanesi oluşturduk. Türkiye’nin her yerinde kentte, kırda, köyde kim varsa herkesin hizmetine ücretsiz sunduk. Bu sayede öğrencilerimiz dilediği dersi, dilediği kadar tekrar tekrar izleyebilecek. Örneğin, Elazığ’da çok üzücü bir deprem yaşadık. Bölgedeki öğrencilerimizin telafi ihtiyacı doğdu. EBA üzerinden konu tekrarları yapıyorlar ve gelecek konulara çalışıyorlar. Eğitimi sınıfın dışında da devam ettirme hedefimiz vardı, EBA bu amaca hizmet ediyor.

DAĞDAKİ OKUL: EBA ile öğretmen ve öğrencilerimize bin 600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde içerik sunuyoruz. Ülkenin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimize eşit öğrenme ve öğretme imkânı sağladık. Artık şehrin ortasındaki okul da dağın ardındaki okul da bizim için bir adım uzaklıkta.

EKSİĞİ SİSTEM BULUYOR: EBA’da 5 binden fazla kitap 50 binden fazla soru var. Farklı kategorilerde, çizgi filmler, okuma kitapları, oyunlar, belgeseller, röportajlar ve dergiler bulunuyor. Yaklaşan sınav ve etkinliklerini gösterdiğimiz kişiye özel takvimler var, öğrencilerimizin son çalıştığı konuları gördükleri ya da öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmaları sisteme girdiklerinde hemen karşılarında buldukları alanlar var. Her öğrencinin eksikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak her öğrenciye özel olarak eksiklerini kapatabileceği içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onay vermesi durumunda bunları öğrenciye öneriyor. Sistem, “Bu soruyu çözemiyorsun, 5 dakikadır uğraşıyorsun, geçen seneki üçüncü üniteyi bilmediğin için çözemiyorsun” diyor. Her öğrenci ve öğretmenimizin kendi duvarı var ve buradan birbirleriyle ileti paylaşabiliyor, tartışma ve oylama yapabiliyorlar.

OYUNLA PUAN TOPLAMA: Oyunlaştırma sistemimiz var. Öğrenciler, EBA’yı kullandıkça puan toplama ve arma kazanma şansı buluyor. Düzenli giriş yapma, çalışmalarını tamamlama, soru çözme, içerik türetme, portfolyolarına eklemeler yapma, gruplarında iletişimde bulunma gibi kullanımları ile puanlarını artırıyorlar. Öğretmenlerimiz de EBA’yı kullandıkça puan kazanıyor.

ÖĞRENCİ RAPORU: Mesleki Gelişim Alanı’nda öğretmenlerimiz ihtiyaç duyabilecekleri birçok dokümana, videoya erişebilir ve meslektaşları ile etkileşimde bulunabilir. Başvurdukları ve kendilerine özel olarak hazırladığımız uzaktan eğitim programlarına katılabilirler. Öğretmenlerimize her öğrencisi ve sınıfı için çok detaylı analiz raporları sunuyoruz. Velilerimiz, çocuklarının sınav tarihlerini, çalışmalarını, derslerdeki performanslarını, EBA portfolyolarını ve EBA kullanım oranlarını görebiliyor.

Selçuk EBA sisteminin bin 600’den fazla ders, 20 binin üzerinde içerik sunduğunu söyledi.

11 ve 12’nci sınıflar için ‘Akademik Destek’

SADECE DEVLET OKULLARINA: 11 ve 12’nci sınıflara, yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap barındıran öğrencinin ihtiyacına yönelik akıllı yönlendirme sistemimiz olan EBA Akademik Destek’i sunduk. Bu sistemden sadece devlet okullarındaki 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile liselerde görev yapan öğretmenler faydalanabiliyor. İmkanı daha zayıf olan çocuklara öncelik tanımak istiyoruz. Konu anlatım, örnek sorular ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversiteye giriş sınav soruları ve çözümlerinin her birini kullanıcılarımıza sunuyoruz. Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izleniyor ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, öğrencilere eksik giderme listeleri ve testler öneriliyor.

Aylık 3 GB’a kadar ücretsiz

OPERATÖRLERLE ANLAŞMA: EBA’nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamalarını geliştirdik. Akademik Destek için de ayrı uygulama var. Mobil kullanım için tüm operatörlerle anlaşma yaptık. Tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB’a kadar ücretsiz erişim imkânı da sağladık.