Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da nokta operasyonu

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneyinde düzenlenen nokta operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı" istihbaratı üzerine Tel Abyad'ın güneyinde nokta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tekstil malzemesi ve balık yüklü 2 kamyon içerisinde 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 bixi makineli tüfek ele geçirildi.