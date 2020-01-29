29.01.2020 - 13:43 |
Bakanlık açıkladı! Tel Abyad'da nokta operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi" denildi.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin güneyinde düzenlenen nokta operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı" istihbaratı üzerine Tel Abyad'ın güneyinde nokta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, tekstil malzemesi ve balık yüklü 2 kamyon içerisinde 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 bixi makineli tüfek ele geçirildi.