28.09.2020 - 18:39 | | AA
Bakanlık duyurdu! Sayı 168'e çıktı
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları belirlendi.
Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin, Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindekiler arasında olduğu öğrenildi.
Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi.