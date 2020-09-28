Bakanlık duyurdu! Sayı 168'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları belirlendi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin, Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindekiler arasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi.