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28.09.2020 - 18:39 | | AA

Bakanlık duyurdu! Sayı 168'e çıktı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık duyurdu! Sayı 168'e çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015'te örgüte katıldıkları belirlendi.

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin, Diyarbakır'da 390 gündür devam eden evlat nöbetindekiler arasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168'e yükseldi.

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