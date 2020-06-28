MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece'de korkutan balık görüntüleri
ABONE OL
28.06.2020 - 22:07 | | DHA

Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece'de korkutan balık görüntüleri

Çevre ve Şehircilik BakanlığıKüçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece'de korkutan balık görüntüleri

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Bakanlık harekete geçti Küçükçekmecede korkutan balık görüntüleri

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

5 bin 679 genç için geçici kimlik belgesi düzenlendi

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Son dakika | Bakan Koca corona virüste kritik rakamları açıklayıp uyardı: Tam tedbirli değiliz

Son dakika | Bakan Koca corona virüste kritik rakamları açıklayıp uyardı: Tam tedbirli değiliz

Sıradaki Haber