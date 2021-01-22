BakanlÄ±k'tan 'ekmek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±' iddialarÄ±na sert tepki

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TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal medyada ve bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda Ã§Ä±kan 'TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n belediyelere ait araÃ§larla ve belediyelerin kendi bÃ¼felerindeÂ ekmek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±' haberleri Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lanÂ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarÄ±nda ve kimi basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda 'TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Mobil araÃ§larda ve Ä°BB'nin ekmek bÃ¼felerinde ekmek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±'Â iddiasÄ± adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan haberler ve paylaÅŸÄ±mlar gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Bu iddialar kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmekle birlikte BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± karalama maksadÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r.Â Nitekim, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± GÄ±da Kontrol Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 04.01.2012Â tarihinde yayÄ±mlanan 'TÃ¼rk GÄ±da Kodeksi Ekmek ve Ekmek Ã‡eÅŸitleri TebliÄŸi'Â ile tÃ¼ketime sunulan ekmek, ekmek Ã§eÅŸitleri ve ekÅŸi hamur ekmeklerinin tekniÄŸine uygun ve hijyenik ÅŸekilde Ã¼retim, muhafaza, taÅŸÄ±ma ve pazarlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶zellikler belirlenmiÅŸtir."

BakanlÄ±k, sÃ¶z konusu talimatÄ±n 21.01.2021 tarihinde 'Konutta Ekmek Ãœretimi TalimatÄ±' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,Â BakanlÄ±ÄŸa aitÂ Ä°BB'nin mobil bÃ¼feler ile ekmek satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklayan bir talimatÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.