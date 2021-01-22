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22.01.2021 - 07:00 |

Bakanlıktan su uyarısı

Türkiye’de kuraklık sorunu alarm verirken, Sağlık Bakanlığı, su kesintilerinde dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

Bakanlıktan su uyarısı
AYKUT YILMAZ Ankara

“Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı bir broşür hazırlayan bakanlık, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Broşürde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

- Su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riski yüksektir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3-5 dakika akıtılmalıdır.

- Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen su tüketilmemeli.

- Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmeli.

- ‘İçilmez’ yazısı bulunan çeşmelerin suları asla içilmemeli.

- Tankerle izinsiz içme suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmeli ve bu suların dezenfeksiyonu etkin yapılmadığından asla içilmemeli.

- Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlılar ishalli bir hastalığa yakalandığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

- Evde bulaşıkların yıkandığı sular da içme suyu niteliğinde olmalıdır.

- Tuvalet temizliği 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan suyla yapılmalı.

- Sebze ve meyveler, bir litre suya 20-30 damla yüzde birlik klor solüsyonu damlatıldıktan sonra, hazırlanan karışımda 15 dakika bekletilerek tüketilmeli.

- Suları güneş almayan yerlerde muhafaza etmeli, açık renkli bidonlar tercih edilmeli.

- Kapağı açtıktan sonra kötü bir koku geliyorsa o bidon kullanılmamalı.

- Çocukların kentlerdeki süs havuzlarına girmeleri bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması açısından engellenmeli.

- Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıkların özellikle ishallerin artmasına neden olur. Bit ve uyuz salgınları ortaya çıkabilir.

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