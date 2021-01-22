Bakanlıktan su uyarısı

“Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlıklı bir broşür hazırlayan bakanlık, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Broşürde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

- Su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riski yüksektir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3-5 dakika akıtılmalıdır.

- Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen su tüketilmemeli.

- Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmeli.

- ‘İçilmez’ yazısı bulunan çeşmelerin suları asla içilmemeli.

- Tankerle izinsiz içme suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmeli ve bu suların dezenfeksiyonu etkin yapılmadığından asla içilmemeli.

- Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlılar ishalli bir hastalığa yakalandığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

- Evde bulaşıkların yıkandığı sular da içme suyu niteliğinde olmalıdır.

- Tuvalet temizliği 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan suyla yapılmalı.

- Sebze ve meyveler, bir litre suya 20-30 damla yüzde birlik klor solüsyonu damlatıldıktan sonra, hazırlanan karışımda 15 dakika bekletilerek tüketilmeli.

- Suları güneş almayan yerlerde muhafaza etmeli, açık renkli bidonlar tercih edilmeli.

- Kapağı açtıktan sonra kötü bir koku geliyorsa o bidon kullanılmamalı.

- Çocukların kentlerdeki süs havuzlarına girmeleri bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması açısından engellenmeli.

- Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıkların özellikle ishallerin artmasına neden olur. Bit ve uyuz salgınları ortaya çıkabilir.