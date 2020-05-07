Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis genç kadının ardından denize atladı

Bakırköy'de corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, Şenlikköy Mahallesi'nde deniz kenarında tek başına oturan kadının yanına gitti. İddiaya göre polisi gören kadın, polislerin uzaklaşmasını belirterek intihar etmek istediğini söyledi. Ardından da denize atlayan kadını polis kurtardı.



Adının Zeliha V. olduğu öğrenilen kadının bir yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve olay günü hava almak için dışarı çıktığı belirtildi.