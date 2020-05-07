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07.05.2020 - 13:34 | | DHA

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis genç kadının ardından denize atladı

İstanbul Bakırköy'de polisi görünce intihar etmek istediğini söyleyerek denize atlayan kadını polis kurtardı.

Bakırköy'de corona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, Şenlikköy Mahallesi'nde deniz kenarında tek başına oturan kadının yanına gitti. İddiaya göre polisi gören kadın, polislerin uzaklaşmasını belirterek intihar etmek istediğini söyledi. Ardından da denize atlayan kadını polis kurtardı.

Adının Zeliha V. olduğu öğrenilen kadının bir yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve olay günü hava almak için dışarı çıktığı belirtildi. 

Nişanlısından ayrılan kadın denize atlayıp intihar etmek istediİstanbul Bakırköy'de polisi görünce intihar etmek istediğini söyleyerek denize atlayan kadını polis kurtardı.
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