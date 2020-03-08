Balık havuzuna düşen 2 yaşındaki Beren, kurtarılamadı!

Torul ilçesi Kalecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda ailesiyle alabalık tesisine giden Beren Atalay, çevrede oynadığı sırada bir anda gözden kayboldu. Ailesi tarafından tesis çevresinde aranan küçük kız, balık havuzunun yüzeyinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beren Atalay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Beren Atalay için merkeze bağlı Çayırardı köyünde ikinci vakti cenaze namazı kılındı. Çayırardı Camii'nde kılınan cenaze namazında acılı baba Resul Atalay taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.