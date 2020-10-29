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29.10.2020 - 12:28 | | İHA

Balık ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bursa’nın Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi ile Çardaköy arasında yaşanan balık ölümlerinin sudaki amonyum ve sülfat değerlerinin yüksekliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Balık ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bursa İl ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balık ölümlerinin meydana geldiği Çeltikçi Çardaköy arasında bulunan drenaj tahliye hattında değişik yerlerden alınan numune sonuçları belli oldu.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bölgedeki çifçilerin zirai ilaç atıklarını dereye bıraktığı ortaya çıktı. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Entitisü'nün aldığı balık ve su numunelerinde amonyum ve sülfat değerlerinin yüksek olduğu, balık ölümlerinin bundan kaynaklandığı belirlendi.

Yetkililer, çiftçilerden ilaç kalıntılarını dereye bırakmamalarını isterken, "Traktör ve motorlarınızı diğer araç gereçlerimizi dere kenarında yıkamayın. Sonuçları ortadadır" uyarısında bulundular.

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