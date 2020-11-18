Balıkçıların ağına takıldı! Şoke oldular...

Marmaris ilçesinin 70 kilometre kırsalında bulunan Bozburun ile Selimiye mahalle sınırları açıklarında Bodrumlu balıkçılar ağ attı. Balıkçılar, şafak vakti 50 metre derinliğe attıkları ağlarını çekmeye başladı. Ağın ağır olduğunu fark eden balıkçılar deniz ürünlerinin çok olduğunu sevinerek çekmeye başladı. Uzun süren uğraşlar sonucu ağ çekildi. Ağlarına deniz ürünleri bekleyen balıkçılar çıkan heykeli görünce şaşkınlık yaşadı. Heykeli teknelerine alan balıkçılar durumu telsizle Sahil Güvenlik Marmaris İlçe Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA KADIN BRONZ HEYKEL

Devriye gezen Sahil Güvenlik hücum bot ekipleri balıkçı teknesinin bulunduğu Selimiye Mahallesi açıklarına geldi. Tekneye inen ekipler heykelde inceleme yaptıktan sonra balıkçılara eşlik ederek Bozburun Mahallesi iskelesine geldi. Marmaris Müze Müdürlüğünden gelen ekipler vinçle bir araca konulan bronz heykelde yerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığında kadın bronz heykel olduğu belirlendi. Hangi döneme ait olduğu belirlenemeyen heykel Marmaris Müze Müdürlüğüne götürülerek muhafaza altına alındı.

Konu hakkında bilgi vermeyen Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılacak inceleme ve araştırma ardından açıklamanın Bakanlık tarafından yapılacağını bildirdi.