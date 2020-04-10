Balıkesir, Bursa, Denizli'de sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi iller sokağa çıkma yasağı var?

Son dakika haberlerine göre, İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

BALIKESİR, BURSA, DENİZLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Balıkesir, Bursa, Denizli, il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.