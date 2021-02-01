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01.02.2021 - 13:49 | | DHA

Balıkesir Valisi uyardı! Pozitif vaka sayısı yükseliş gösterdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’dan bir son dakika açıklaması geldi. Kentte pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş gösterdiğini açıklayarak, "Lütfen tedbirlere özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Balıkesir Valisi uyardı! Pozitif vaka sayısı yükseliş gösterdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüs pozitif vaka sayısının arttığını bildirdi.

Vali Şıldak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde tüm ülkeyle birlikte il genelinde pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini kaydettiği açıklamasında şöyle dedi:

Balıkesir Valisi uyardı Pozitif vaka sayısı yükseliş gösterdi

"Sağlık içinde güzel ve hayırlı bir hafta diliyorum. Vaka sayılarında yaşanan düşüşten sonra tekrar bir yükseliş var. Lütfen tedbirlere özen gösterelim. Virüsle mücadelede ülke genelinde aşılama başladı. Vatandaşlarımızı aşılama tamamlanıncaya kadar sabır ve fedakarlık göstermeye davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın büyük fedakarlığı ile geldiğimiz bu aşamada dikkatli olalım.”

 

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