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13.10.2020 - 13:28 | | İHA

Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerine yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalananlar arasında 2 ihraç Öğretmen, 1 özel sektörde çalışan Öğretmen, 4 aktif ve 1 emekli asker ile meslekten ihraç 1 polis bulunuyor. Gözaltına şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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