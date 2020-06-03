Balina Kusmuğu amber nedir, neden değerlidir? Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de 11 Milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu Toroslar Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ile ele geçirildi. Operasyon ile ele geçirilen Balina Kusmuğu amberin neden bu kadar değerli olduğu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Balina Kusmuğu Amber nedir, neden bu kadar değerlidir?

Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

MERSİN'de, piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 19 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Çilek Mahallesi'ndeki bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

BALİNA KUSMUĞU AMBER NEDİR?

Amber balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan amber, balinaların dışkısı dışarı atılır ama bazen o kadar büyük olur ki sindirim sisteminden geçemez ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atar. O kusmuk topları okyanus yüzeyinde görülürken, bazen de kıyıya vurur.

BALİNA KUSMUĞU NEDEN DEĞERLİDİR?

Balina Kusmuğu doğal bir madde olduğundan kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Parfümün kalıcılığının da artmasına neden olan amberi bu nedenle pahalıya satılır. Daha çok Atlantik Okyanusu’na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde denk gelir.