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03.02.2020 - 19:11 | | İHA

Balkanlar'dan geliyor! Çarşamba gününe dikkat: 15 derece düşecek

Batı Karadeniz Bölgesi'nin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı bildirildi.

Balkanlar'dan geliyor! Çarşamba gününe dikkat: 15 derece düşecek

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Çarşamba günü Batı Karadeniz Bölgesi'nde görülecek yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, Perşembe günü ise yağışların iç kesimlerde kar şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölgenin Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan, sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte 10-15 derece azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın Çarşamba günü Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde (70-100 km/saat) eseceği, Perşembe günü ise kuzey, kuzeybatı yönlerine dönmesinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ile Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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