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04.05.2020 - 17:31 | | DHA

Balkonda görülen kara böceklere inceleme!

Batman’ın Gercüş ilçesinde, dün evin balkonunda görülen kara böcekler, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce inceleme alındı.

Balkonda görülen kara böceklere inceleme!

Gercüş merkezdeki apartmanın 8'inci katında, Soyvural ailesinin oturduğu dairenin balkonunda dün görülen kara böcekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce incelemeye alındı. Bitki koruma bölümündeki mühendisler tarafından kara böceklerle ilgili incelemelerin yapıldığını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, kara böceğin yoğunlukla ormanlık alanda yaşadığını söyledi.

Bu böceklerin insanlara veya bitkilere zararının olmadığını kaydeden Kaplan, kara böceklerin popülasyonunun fazla olması nedeniyle bu yıl Gercüş'te görüldüğünü belirtti.

 

 

 

Fotokapanlar yaban hayatını görüntülediAralarında Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'nın da yer aldığı bir çok ilde yaban hayatı, kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülere koruma altında bulunan vaşak,dağ keçileri, dahil bir çok hayvan yansıdı.
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