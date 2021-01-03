Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan T. evinde alkol alarak balkonundan karşı binada oturan komşusuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan T. ve komşusu sokağa çıktı.

Gökhan T. küfür edince ismi öğrenilemeyen komşusu silahla ateş ederek kolundan vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Gökhan T.’yi hastaneye kaldırdı. Gökhan T. hastanenin önünde gazetecilere, “hep reklam yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Polis, Gökhan T.’yi vurduktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.