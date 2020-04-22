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22.04.2020 - 17:43 | | DHA

Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem

Edirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu PTT ve banka şubelerinin önüne sosyal mesafe kuralına uyulması için bariyerler konuldu.

Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem

Keşan'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne Valiliği'nce şehre gönderilen demir bariyerler, sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla insanların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka şubelerinin önüne belediye ekiplerince yerleştirildi. Polis ve zabıta ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı.

 

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