Banyodan çıktı burun buruna geldi! Hırsızdan yardım istedi

Olay, 22 Ocak günü saat 13.20 sularında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gerçekleşti. Eşini Cuma Namazı için camiiye gönderen Satı Yılmaz(54), eşi evden ayrıldıktan sonra duşa girdi. Evi gözetleyen zanlı F.U., adamın evden ayrılışını fırsat bilerek kapı zilini çaldı. Zile cevap gelmeyince evin camlarına vuran F.U., evde kimsenin olmadığını düşünerek yanında getirdiği aletle mutfak camını açarak içeri girdi. O sırada duştan çıkan ikamet sahibi Satı Yılmaz, zanlı F.U.'yu karşısında görünce hırsızın sert tepkisi ile karşılaştı.

F.U., mutfaktan aldığı bıçakla ikamet sahibi Yılmaz'ı tehdit ederek parmaklarındaki yüzükleri ve kulağındaki küpeleri zorla aldı. Zanlı evden çaldığı diğer eşyalarla kaçarak kayıplara karıştı. Mağdur kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen pollis ekipleri, zanlının eşkalini belirledikten sonra arama çalışmalarına başladı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kaçış yönündeki kamera kayıtlarını ve daha öncesinde hırsızlık olayına karışan zanlıların dosyalarını karşılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucu polis, eve giren hırsızın daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan hüküm yiyen ve yakın tarihte cezaevinden çıkan F.U. olduğunu tespit etti.



F.U., Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla kaldığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu fakat hırsızlık olayına karışmadığını iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk ediyen F.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'YARDIM ET BERABER ÇIKARALIM DEDİM'



Sabah duştan çıktığı sırada hırsızlık için eve giren şüpheliyle göz göze gelen Satı Yılmaz, yaşadıklarını anlattı. Satı Yılmaz, "Bir ses duydum; ama ne olduğunu anlamadım. O sırada meğer hırsız içeri girmiş. Hırsız, mutfağın camını kırmış ve oradan bir bıçağı eline almış direkt yatak odasına gitmiş. Oradaki çekmeceleri karıştırıp altın yüzüğümü almış. Daha sonra tam dışarı çıkacağı esnada ben banyonun kapısını açtım ve göz göze geldik. Bana döndü ve 'Yüzüklerini ve küpelerini çıkar, keserim parmaklarını' dedi. Ben de o korkuyla yüzüklerimi ve küpenin birini çıkardım diğerini çıkaramayınca 'Sen de yardım et beraber çıkaralım' dedim hırsıza. Beni tekrar salona getirdi. Paraları çıkarmamı istedi, ben de paramızın olmadığını söyledim. Daha sonra çıktı gitti" dedi. Satı Yılmaz, şüphelinin yakalanıp tutuklanmasına sevindiğini söyledi.



