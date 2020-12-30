30.12.2020 - 11:04 | | İHA
Barajlardaki doluluk oranı tedirgin ediyor!
Bilecik’te tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan göletlerdeki su oranı yüzde 50’lerin altına inerken, bu doluluk oranı tedirgin ediyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların yağmamasından kaynaklanan göletlerdeki su miktarını da düşürdü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Küçükelmalı, Bozcaarmut, Esere, Büyükelmalı, Sarnıç göletlerindeki doluluk oranları yüzde 50’lerin altına düşerken, Günyurdu Mustafa Erdemir Barajındaki doluluk oranı yüzde 40lara kadar geriledi.
Günyurdu Mustafa Erdemir Barajı içerisinde bulunan küçüklü büyüklü adacıklarda suyun azlığından görülmeye başlandı.
Son dakika! Mehmet Uçum: Bir dizi reform gündeme gelecekCumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2021 yılının önemli gündem başlıklarının reformlar olduğunu söyledi. Yargı reformu, insan hakları eylem planı ve Meclis içtüzüğünün önemli reform adımları olacağına dikkat çekti. CNN TÜRK'e konuşan Mehmet Uçum reformlara ilişkin kırmızı çizgileri de açıkladı.