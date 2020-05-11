MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi
ABONE OL
11.05.2020 - 13:29 | | DHA

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP'leri tespit ederek imha etti" denildi.

 

AVM önündeki kuyruk metrelerce uzayıp gittiTürkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan alışveriş merkezleri, gerekli önlemleri alarak 50 gün sonra yeniden kapılarını açtı. İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

Sıradaki Haber