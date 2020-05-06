Baron ve emniyet müdürü adli kontrolle serbest

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Almanya'dan gelip Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ı takibe almış, içerisinde uyuşturucu olduğu ihbarı alınan TIR İstanbul Büyükçekmece'de durdurularak içinde arama yapılmıştı. Aramada TIR'a saklanmış 270 bin İngiliz sterlini (2.3 milyon lira) ele geçiren ekipler, gümrük geçişinde beyan edilmeyip Türkiye'ye kaçak sokulduğu belirlenen paralara el koyup TIR şoförünü gözaltına almıştı.

Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzaktan takibe alınan TIR'ın İstanbul’da yanına giderek TIR’ın şoförüyle irtibat kuran Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in şoförlüğünü yapan polis memuru H.İ.A. gözaltına alındı. "Müdürüm'ün yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim. Müdürümün bilgisi var" diyen polis memurunun ifadesi üzerine savcılıkça hakkında gözaltı kararı çıkarılan Necmettin Y. 1 Mayıs'ta gece yarısı tayiniyle Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine çekildi. 2 Mayıs'ta da İstanbul'da gözaltına alınarak Edirne'ye götürüldü.

Polis memuru H.İ.A.yla birlikte gözaltına alınıp sorguya alınan ve sorgusunda kendisinin sterlinleri sadece taşıdığını, paraların sahibi olarak bir başka ismin kendisine söylendiğini ifade eden TIR sürücüsünün bağlantıları üzerinde yapılan çalışmalarda kaçak dövizin sahibi olarak belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu baronu Nejat D. de İstanbul'da gözaltına alınıp, Edirne'ye götürüldü.

Beyansız dövizin kaynağını tespit için Emniyet Müdürü N.Y. ile birlikte sorguya alınan Nejat D. ismi ilk 1992'de duyulmuştu. İçinde üç ton baz morfin bulunduğu öne sürülen "Kısmetim 1" gemisi Akdeniz'de çembere alınmıştı. Ancak gemi 4 gün süren operasyon sonunda personeli tarafından batırılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve iddaları reddeden ikinci sınıf emniyet müdürü Necmettin Y., 2017 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı'ndan Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne, 2019'da ise Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık sorguları sonrasında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevke dilen, Nejat D. ile eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Y. ile polis memuru H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.