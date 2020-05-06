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06.05.2020 - 17:34 | | DHA

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişiye karantina uygulaması

Bartın’a, corona virüs tedbirlerine uymayarak, şehir dışından izinsiz ve sahte belge düzenleyerek giren 11 kişi, 14 gün karantina süresi için yurtlara yerleştirildi.

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişiye karantina uygulaması

Bartın Valiliği'nce bir süre önce Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin de 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan köy yolları ve tali yollar kullanılarak, kente kaçak giriş yaptığı belirlenen 4 kişi, evlerinden alındı. Sahte mevsimlik tarım işçi belgesi düzenleterek gelen 3, izinsiz olarak gelen 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi, Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklamasıEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.
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