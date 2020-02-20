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20.02.2020 - 09:13 | | DHA

Bartın'da korkutan yangın! Gece başlayan yangına müdahale sürüyor

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bartın'da korkutan yangın! Gece başlayan yangına müdahale sürüyor
Bartın'da korkutan yangın!
Bartın'da korkutan yangın!
Bartın'da korkutan yangın!
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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan demir-çelik fabrikasında yurt dışından gemilerle getirilen hurda demirlerin bulunduğu bölgede, gece saatlerinde yangın çıktı. Hurdalıkta kaynak çalışma sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Hurdaların içerisindeki kimyasallar nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye, Bartın Belediyesi ve çevre illerden itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için Karabük itfaiyesinden özel köpük getirildiği öğrenildi. Alanda 500 ton hurdanın bulunduğu bildirildi.

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