Başakşehir-Avrupa sahte parfüm hattı

Baskınlarda, Başakşehir’de kurdukları bir imalathanede ürettikleri sahte parfümleri yine 8 ayrı adreste depoladığı belirlenen şebekeden 464 bin 22 şişe satışa hazır doldurulmuş sahte parfüm, 2 bin 825 litre doluma hazır sahte parfüm ve 966 bin 571 adet sahte parfüm kutusu, parfüm şişesi kapağı, boş parfüm şişesi, parfüm valfi, parfüm etiketleri, ambalaj kutusundan oluşan malzemeler ele geçirildi.



Basılan biri parfüm doldurmak, diğeri kapak takmak için kullanılan iki makineye de el konan ve 4 mensubunu yakalanıp gözaltına alınan şebekenin parfümleri başta Almanya, Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerine gönderdiği tespit edildi. Polis, ele geçen parfümler üzerinde ve şebekenin çalışma yöntemine yönelik yaptığı inceleme ve çalışmalarda, ele geçen parfümler arasında birinci derece kaliteli taklit olarak adlandırılan ve 30 ile 50 cc’lik şişelerinin piyasa fiyatları 100 doların üzerinde dünyaca ünlü markalar olduğunu tespit etti.



Piyasa değeri 373 milyon lira



Taklit parfüm, şişe, kutu ve imalatta kullanılan malzemelerle birlikte ele geçen ürünlerin piyasa değerinin 372 milyon 962 bin 810 lira olarak açıklayan İstanbul Emniyeti, bazı Arap ülkelerine de satış yaptığı belirlenen şebekenin yakalanan dört üyesinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü de belirtirken, ele geçirilen 24 kamyon dolusu sahte parfümün bir kısmını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergiledi.