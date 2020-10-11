MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu!
ABONE OL
11.10.2020 - 11:35 | | DHA

Başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu!

Antalya’nın Demre ilçesinde insan iskeleti bulundu. Başı gövdenin biraz uzağında olduğu belirlenen iskeletin üzerindeki kıyafetlerin çürüdüğü tespit edildi. 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Avni Gür'e (70) ait olabileceği değerlendirilen iskeletle ilgili DNA testi yapılacak.

Başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu!

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarda, D-400 karayolu Demre- Finike bölümünün Beymelek Dalyanı üzerindeki kayalık alanda insan iskeleti olduğu, bunun biraz uzağında ise birkaç kemik ve kafatası bulunduğu bildirildi. İhbar sonrası bölgeye giden jandarma ekipleri iskeletin bulunduğu alanı kontrol altına alarak, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de iskeleti alarak, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

DNA TESTİ YAPILACAK

İskeletin, bir erkeğe ait olduğu ve en az bir yıl önce öldüğü değerlendirilirken, kafanın ana iskeletin biraz uzağında olduğu belirlendi. İskeletin üzerinde pantolon, gömlek ve kazak olduğu, renklerinin solduğu ve çürüdüğü tespit edildi. İlk tahminlerde öldürülerek buraya atılmış veya kayalıklardan düşmüş bir kişiye ait olabileceği değerlendirilen iskeletin 2,5 yıl önce Kumluca ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası alzheimer hastası Avni Gür'e ait olabileceği değerlendiriliyor. Sadece kemikler kaldığı için iskeletin kime ait olduğu yapılacak DNA testinden sonra belli olacak.

 

 

 

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştuİstanbul Kartal’da sahte içkiden ölen 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun yakınları konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber