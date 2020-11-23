BaÅŸÄ±ndan zÄ±pkÄ±nla vurulan caretta carettaya tedavi

Finike Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, dÃ¼n gece ihbar Ã¼zerine gittikleri sahilde nesli tehlike altÄ±ndaki tÃ¼rler arasÄ±nda bulunan caretta carettayÄ± zÄ±pkÄ±nla baÅŸ ve boynundan vurulmuÅŸ halde buldu. ZÄ±pkÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lan ucunun kaplumbaÄŸanÄ±n baÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Kemer Belediyesi'nde gÃ¶revli veteriner hekim Fevzi Uzun'un acil mÃ¼dahale ettiÄŸi caretta caretta'nÄ±n baÅŸÄ±ndaki zÄ±pkÄ±n Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. YaralÄ± caretta caretta, Dalyan Ä°ztuzu PlajÄ±'ndaki DEKAMER'in tedavi merkezinde tedaviye alÄ±ndÄ±.

'BUNU YAPAN Ä°NSAN MIDIR'

DEKAMER BaÅŸkanÄ± Pamukkale Ãœniversitesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

â€œHemen bÃ¶lgeye gittik. Acil mÃ¼dahale gerektiÄŸi iÃ§in veteriner hekim arkadaÅŸÄ±mÄ±z Fevzi Uzun'un yardÄ±mÄ±yla zÄ±pkÄ±n acil olarak Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Boyun ve kafa kÄ±smÄ±na zÄ±pkÄ±nÄ±n iki ucu saplanmÄ±ÅŸ, bir ucu da dÄ±ÅŸarÄ±da kalmÄ±ÅŸ. BugÃ¼n sabah bakÄ±ma aldÄ±k. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaÅŸlarÄ±nda, diÅŸi. AyrÄ±ca yÃ¼zgecine misina dolanmÄ±ÅŸ. Sindirim sisteminden de misina Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zlendi. YaralÄ± kaplumbaÄŸayÄ± kurtaran Finike Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerine ve operasyonu gerÃ§ekleÅŸtiren veteriner hekim Fevzi Uzun'a teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. ZÄ±pkÄ±n kasÄ±tlÄ± olarak atÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. 'Bunu yapan insan mÄ±dÄ±r?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmek lazÄ±m. KaplumbaÄŸaya bu zÄ±pkÄ±nÄ±n fÄ±rlatÄ±lmasÄ±nÄ±n bir aÃ§Ä±klamasÄ± yok."

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