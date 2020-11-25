Başkan Böcek'in fizik tedavi süreci devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Hastamızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.