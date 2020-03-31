MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başkentte izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi yakalandı
ABONE OL
31.03.2020 - 11:48 | | AA

Başkentte izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Başkentte izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yakacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan imalatı yaparak sattığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimlerde 657 litre dezenfektan malzemesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi K.K, gözaltına alındı.

Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştuEsenyurt’ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü belirtileri nelerdir, aşısı var mı? Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü belirtileri nelerdir, aşısı var mı? Corona virüsü nasıl bulaşır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

EBA TV İlköğretim, Ortaokul, Lise canlı ders izle! TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte ders programı ve frekans bilgileri

EBA TV İlköğretim, Ortaokul, Lise canlı ders izle! TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İşte ders programı ve frekans bilgileri

Sıradaki Haber